إلغاء قرار منع من السفر فى قضية أرض الطيارين

قضت الدائرة الأولي محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مصطفى الكومي، وعضوية المستشارين عبد الغفار جاد الله، وعلاء رؤوف بقبول تظلم كل من اللواء سيد كامل سيد أحمد، واللواء شريف سيد كامل، علي قرار النائب العام الصادر بمنعهما من السفر، وإلغاء قرار المنع، بعدما تم إدراج أسمائهما فى قضية أرض الطيارين المتهم فيها الفريق أحمد شفيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام النائب العام باصدار قرار 300 لعام 2012 ،عرائض أموال عامة، بإدراج 33 اسم من بينهم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الأسبق، علي قوائم الترقب والوصول ومنع من السفر، وذلك علي خلفية تورطهم بقضية جمعية ارض الطيارين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت الشهر الماضي بإلغاء قرار النائب العام الصادر بوضع أسم الفريق احمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق علي قوائم الترقب والوصول، ورفع اسمه من قوائم الترقب.