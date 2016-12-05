السجن 3 سنوات سجنا للمذيع الإخوانى «خميس» بتهمة نشر أخبار كاذبة

مراسل «ONA»

عاقبت الدائرة 21 إرهاب بالجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وسكرتارية سعيد موسى، بحبس نور الدين عبدالحافظ المذيع بقناة مصر 25 والشهير بـ “خميس”، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وإلزامه بمصاريف الدعوة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

وجاء في الدعوى التي حملت رقم 9610 لسنة 2016، أن نور الدين محمد عبدالحافظ السيد، المذيع بقناة مصر 25 والشهير بـ”خميس”، قام بنشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات التي تهدف للنَّيل من سُمعة الدولة المصرية ورجال الجيش والشرطة، وتحرِّض على العنف ضد مؤسساتها، وهو الأمر الذي من شأنه تكدير السلم العام وتهديد السلام الاجتماعي.