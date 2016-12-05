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«أبو الغيط» يؤكد أهمية دعم الاستقرار والتنمية في السودان

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«أبو الغيط» يؤكد أهمية دعم الاستقرار والتنمية في السودان «أبو الغيط» يؤكد أهمية دعم الاستقرار والتنمية في السودان

 

أحمد ابو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، علي أهمية مساندة المجتمع الدولي للجهود الرامية للحفاظ على أمن واستقرار السودان، خاصة بعد اختتام جلسات الحوار الوطني بين الأطراف السودانية.

كما أكد الأمين العام، علي ضرورة توفير الدعم اللازم لمسيرة التنمية في السودان بما يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية والانسانية لأبناء الشعب السوداني.
> وأضاف الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الامين العام، بأن ذلك جاء خلال استقبال أحمد أبو الغيط للسفير دونالد يوث المبعوث الامريكي الخاص للسودان وجنوب السودان، حيث تناول اللقاء ايضا تطورات الأوضاع في جمهورية جنوب السودان .

وعرض “يوث” أهم نتائج الاتصالات التي أجراها مؤخرًا مع الأطراف في جنوب السودان، في إطار السعي لإحتواء الأزمة الحالية وضمان تنفيذ اتفاق السلام الموقع في أغسطس 2015 بشكل كامل.

وأكد الأمين العام، على أهمية تحقيق الاستقرار في هذه الدولة ، وذلك في ضوء ما يمكن أن يمثله التوتر الحالي من تداعيات سلبية، سواء على المستوي الداخلي او في الاطار الاقليمي.

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