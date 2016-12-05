أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالصور..الملك عبد الله يشهد مناورات "النجم الأسود" مع ألمانيا

Google+ Print
بالصور..الملك عبد الله يشهد مناورات "النجم الأسود" مع ألمانيا بالصور..الملك عبد الله يشهد مناورات "النجم الأسود" مع ألمانيا

>كتب محمد تهامى زكى

شهد الملك عبد الله الثانى، عاهل الأردن والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، التدريب المشترك للقوات المسلحة الأردنية مع نظيرتها الألمانية تحت عنوان "النجم الأسود".

ونشرت الصفحة الرسمية للديوان الملكى الهاشمى عبر فيس بوك، صور الملك عبد الله خلال حضوره المناورات، وتفقده للجنود، بمرافقة الأمير فيصل بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، وكان فى استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وقائد العمليات الخاصة المشتركة.

اشتمل التمرين على عمليات الاقتحام وتخليص الرهائن والقتال فى المناطق المبنية وعمليات مكافحة الإرهاب، وأظهر المشاركون فى التمرين مهارة ولياقة بدنية عالية فى تنفيذ مراحله المختلفة، ويهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكرى بين القوات المسلحة فى البلدين الصديقين من خلال تنفيذ التدريبات والتمارين المشتركة.

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365