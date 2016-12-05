بالصور..الملك عبد الله يشهد مناورات "النجم الأسود" مع ألمانيا

كتب محمد تهامى زكى

شهد الملك عبد الله الثانى، عاهل الأردن والقائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، التدريب المشترك للقوات المسلحة الأردنية مع نظيرتها الألمانية تحت عنوان "النجم الأسود".

ونشرت الصفحة الرسمية للديوان الملكى الهاشمى عبر فيس بوك، صور الملك عبد الله خلال حضوره المناورات، وتفقده للجنود، بمرافقة الأمير فيصل بن الحسين، الأمير هاشم بن الحسين، وكان فى استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبدالحليم فريحات، وقائد العمليات الخاصة المشتركة.

اشتمل التمرين على عمليات الاقتحام وتخليص الرهائن والقتال فى المناطق المبنية وعمليات مكافحة الإرهاب، وأظهر المشاركون فى التمرين مهارة ولياقة بدنية عالية فى تنفيذ مراحله المختلفة، ويهدف إلى تعزيز وتطوير التعاون العسكرى بين القوات المسلحة فى البلدين الصديقين من خلال تنفيذ التدريبات والتمارين المشتركة.