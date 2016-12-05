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تقديم 214 مليون جنيه قروض لإقامة مشروعات الشباب بالبحيرة

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تقديم 214 مليون جنيه قروض لإقامة مشروعات الشباب بالبحيرة تقديم 214 مليون جنيه قروض لإقامة مشروعات الشباب بالبحيرة

>البحيرة - ناصر جودة - جمال أبو الفضل

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة عن قيام المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بتقديم قروض لمواطنى المحافظة بلغت جملتها 214 مليونا و682 ألفا و369 جنيها، حتى أول ديسمبر 2016، وذلك لإقامة 6437 مشروعا بمدن ومراكز البحيرة، وتوفير 17374 فرصة عمل لأبناء المحافظة. 

 

ووجه محافظ البحيرة بتقديم كل التيسيرات للشباب المتقدم للحصول على القروض مع إمدادهم بدراسات الجدوى اللازمة لضمان تشغيل واستمرارية مشروعاتهم، مشيرا إلى تخصيص مساحات بالمجان بالمعارض التى تقيمها المحافظة بالمراكز والمدن  لعرض أصحاب تلك المشروعات لمنتجاتهم والترويج لها.


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