"العقد" يجبر الجبلاية على إقامة ودية تونس بأحد ملاعب القاهرة

كتب رامى ناجى

أكد مصدر مسئول داخل وزارة الرياضة، أن المباراة الودية للمنتخب الوطنى أمام نظيره التونسى، والمقرر إقامتها يوم 8 يناير المقبل، استعدادا لأمم أفريقيا بالجابون، ستقام فى أحد ملاعب القاهرة سواء الدفاع الجوى أو السلام أو استاد القاهرة الدولى.

وأشار مصدر بوزارة الرياضة، إلى أن العقد المبرم بين اتحاد الكرة والشركة المنظمة للمباراة وتونس، محدد به أن المباراة فى القاهرة، مؤكدا أن استاد برج العرب لن يتمكن فى استضافة اللقاء نظرا لتواجده فى إسكندرية.

يذكر أن استاد القاهرة الدولى يستضيف معسكر المنتخب الوطنى استعدادا لأمم أفريقيا بالجابون.