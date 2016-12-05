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تخفيضات تصل إلى 50% على تذاكر مصر للطيران لتنشيط السياحة‎

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تخفيضات تصل إلى 50% على تذاكر مصر للطيران لتنشيط السياحة‎ تخفيضات تصل إلى 50% على تذاكر مصر للطيران لتنشيط السياحة‎

للطيران

قررت شركة مصر للطيران طرح تخفيضات تصل إلى ٥٠٪‏ على تذاكر السفر من وإلى أي نقطة في الشركة ، من أجل تنشيط حركة السياحة والسفر من وإلى مصر ، لجلب المزيد من العملة الصعبة ، بالإضافة إلي أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية وأجازات نصف العام الدراسي .. صرح بذلك صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران .

وفي سياق متصل صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ، تم طرح 40% تخفيض على السفر إلى بانجكوك عبر مطار القاهرة والعكس، على جميع درجات السفر ، وأضاف أنه تم طرح عروض ترويجية أخرى على تذاكر السفر من القاهرة الي بكين، كانو و مومباي وذلك على درجة رجال الأعمال، حيث يمكن للركاب الحجز حتى 15 ديسمبر الجاري والسفر حتى 20 يونيو 2017 ، بالإضافة إلى عروض الشركة تضمنت أسعار متميزة من القاهرة إلى نيويورك ومن نيويورك إلى القاهرة على الدرجة السياحية شريطة أن يكون الحجز بحد أقصي في 9 ديسمبر.

ومن جانبه صرح شريف المغلوب رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجويه أن العروض قد شملت أيضًا رحلات من القاهرة إلى دول الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث يمكن للركاب الحصول على خصم 20% إذا قاموا بالحجز على أي من هذه الوجهات اعتباراً من الآن وحتى 9 ديسمبر والسفر حتى 15 يناير 2017.

هذا فضلاً عن العروض الترويجية التي طرحتها الشركة عند حجز الركاب من الآن وحتى 15 ديسمبر الجاري علي رحلاتها من الأسكندرية، أسيوط والأقصر إلى دول الخليج العربي وعمان وذلك على الدرجة السياحية للاستمتاع بالسفر حتى 15 يناير 2017.
> كما طرحت الشركة 50% تخفيض على تذاكر السفر من والي اي نقطة في أفريقيا ، فيما عدا دول المغرب العربي وذلك على درجة رجال الأعمال ، حيث يمكن للركاب الحجز حتى 7 ديسمبر الجاري ، حيث تسير مصر للطيران رحلات إلى نحو 17 مدينة أو عاصمة بأفريقيا .

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