انقضاء 24 دعوى قضائية ضد وزير المالية لترك الخصومة

كتب أحمد حربى

قضت محكمة جنح العجوزة، بانقضاء24 دعوى قضائية ضد عمرو الجارحي وزير المالية تتهمه بعدم تنفيذه أحكام صادرة من مجلس الدولة بصرف مكافآت مالية "بدل نقدي"، لعدد من المدرسين بمختلف المحافظات لترك الخصومة . صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سمير وأمانة سر محمد عبد الحكيم وسامي خلف

كان عدد من المدرسين بالمحافظات أقاموا دعاوى تتهم وزير المالية بعدم تنفيذ أحكام صادره لصالحهم من مجلس الدولة بأحقيتهم في صرف مكافآت بدل نقدي عن رصيد الإجازات السنوية الخاصة بهم، إلا أن وزير المالية لم ينفذ تلك الأحكام.