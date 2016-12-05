بروتوكول تعاون مع جامعتي بني سويف و الأمام الهادى بالسودان‎

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف عن موافقة مجلس الجامعة المنعقد برئاستةفى جلستة رقم (140) بتاريخ 29/نوفمبر2016 على إبرام بروتوكول تعاون علمى مع جامعة الأمام الهادى بمدينة أم درمان بالسودان لمدة ثلاث سنوات مع مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات .

وأوضح رئيس الجامعة ان البروتوكول يهدف الى تثقيف وتدريب وتأهيل طلاب الجامعتين والمجامعات العربية , وتنمية الموارد البشرية بالإضافة الى تبادل المواد فى مجالات التعليم والبحث والنشر الدولى والمعلومات الاكاديمية وتبادل التقنيه والبرامج ونظم المعلومات مؤكداً على اهمية ابرام اتفاقيات التعاون مع الجامعات الاخرى وتعزيز الشراكة بين الجامعات المختلفه سواء على المستوى المحلى او القومى او الدولى بهدف خدمة العملية التعليمية والارتقاء بالجامعة لتصل الى مرتبة عالية فى مصاف الجامعات العالمية .

وأضاف لطفي ان البرتوكول يعمل ايضاً على وتعزيز التعاون التدريبى والاكاديمى والبحثى والدراسات المشتركة على مستوى الدراسات العليا فى مجالات التجارة والحاسبات والمعلومات والحقوق والاعلام والآداب والاقتصاد والعلوم السياسية , ومنح شهادات الماجيستير والدكتوراة علاوة على منح شهادات مهنية وفقاً لآليات التعليم الإلكترونى المدمج مثل شهادات المراجعة المهنية والمحاسبة القضائية والمراجعة المهنية , وشهادات التحليل المالى وشهادات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الخريجين لسوق العمل .