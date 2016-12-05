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حبس أوكرانى تزعم عصابة لسرقة رواد البنوك بالعمرانية

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حبس أوكرانى تزعم عصابة لسرقة رواد البنوك بالعمرانية حبس أوكرانى تزعم عصابة لسرقة رواد البنوك بالعمرانية

>كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة العمرانية بحبس "ولى.م" أوكرانى الجنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين آخرين هاربين؛ لاتهامهم بتشكيل عصابة تخصص نشاطها فى سرقة رواد البنوك بمنطقة الطالبية، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهمين يتزعمهم "ولى.م" أوكرانى الجنسية، شكلوا عصابة متخصصة فى سرقة رواد البنوك، باستخدام جهاز إلكترونى على ماكينات الصرف الآلى لمعرفة الرقم السرى، ثم يقومون بسرقتهم، وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبط المتهم بعدما رصدته كاميرات أحد البنوك أثناء ارتكاب إحدى جرائم السرقة، وبحوزته مبلغ 30 ألف جنيه.


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