أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

شبيبة الهلال الأحمر الليبى ينتشلون 11 جثة لمهاجرين من البحر

Google+ Print
شبيبة الهلال الأحمر الليبى ينتشلون 11 جثة لمهاجرين من البحر شبيبة الهلال الأحمر الليبى ينتشلون 11 جثة لمهاجرين من البحر

>رويترز

قال منقذ ليبى إن منقذين من شبيبة الهلال الأحمر الليبى انتشلوا 11 جثمانا لمهاجرين غير شرعيين من البحر على بعد 20 كيلومترا شرقى طرابلس أمس الأحد بينما لا يزال هناك خمس جثث لم يتم استخراجها بعد.

 

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 4636 شخصا لاقوا حتفهم فى البحر المتوسط منذ بداية العام حتى الآن بزيادة قدرها ألف شخص عن قتلى العام الماضي.

 

وهذا التقدير لعدد القتلى يمكن أن يجعل عام 2016 أكثر الأعوام فتكا بالنسبة للمهاجرين.

 

وقال منقذ من شبيبة الهلال الأحمر الليبى يدعى محمد أحمد إنهم تلقوا بلاغا بوجود 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين على شاطئ البحر.

 

وأضاف "بلاغ بستة عشر جثمان هجرة غير شرعية غير نظامية بشواطئ تاجوراء. تم انتشال 11 جثة وخمسة لم يتم انتشالهم لعدم توفير الإمكانيات."

 

وقال ليونارد دويل المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن مهاجرين معظمهم أفارقة يستقلون مطاطية واهية من ليبيا فى محاولة للوصول إلى جزر إيطالية وأوروبا على أمل أن يتسنى لهم الحصول على اللجوء.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365