شبيبة الهلال الأحمر الليبى ينتشلون 11 جثة لمهاجرين من البحر

رويترز

قال منقذ ليبى إن منقذين من شبيبة الهلال الأحمر الليبى انتشلوا 11 جثمانا لمهاجرين غير شرعيين من البحر على بعد 20 كيلومترا شرقى طرابلس أمس الأحد بينما لا يزال هناك خمس جثث لم يتم استخراجها بعد.

وتقدر المنظمة الدولية للهجرة أن نحو 4636 شخصا لاقوا حتفهم فى البحر المتوسط منذ بداية العام حتى الآن بزيادة قدرها ألف شخص عن قتلى العام الماضي.

وهذا التقدير لعدد القتلى يمكن أن يجعل عام 2016 أكثر الأعوام فتكا بالنسبة للمهاجرين.

وقال منقذ من شبيبة الهلال الأحمر الليبى يدعى محمد أحمد إنهم تلقوا بلاغا بوجود 16 جثة لمهاجرين غير شرعيين على شاطئ البحر.

وأضاف "بلاغ بستة عشر جثمان هجرة غير شرعية غير نظامية بشواطئ تاجوراء. تم انتشال 11 جثة وخمسة لم يتم انتشالهم لعدم توفير الإمكانيات."

وقال ليونارد دويل المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة إن مهاجرين معظمهم أفارقة يستقلون مطاطية واهية من ليبيا فى محاولة للوصول إلى جزر إيطالية وأوروبا على أمل أن يتسنى لهم الحصول على اللجوء.