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مندوب اليمن بالجامعة العربية يلتقى البابا تواضروس الثانى

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مندوب اليمن بالجامعة العربية يلتقى البابا تواضروس الثانى مندوب اليمن بالجامعة العربية يلتقى البابا تواضروس الثانى

> كتب أحمد جمعة

التقى السفير رياض العكبري المندوب الدائم للجمهورية اليمنية بجامعة الدول العربية بابا الأقباط المصريين تواضروس الثانى، فى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وسط القاهرة وذلك فى إطار لقاءاته التعارفيه بالشخصيات العامة وقيادات الرأى العام العربية.

 

وخلال اللقاء أعرب البابا تواضروس الثاني عن ترحيبه بالسفير المندوب الدائم لبلادنا لدى جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن العلاقات بين واليمن عريقة وتتمتع بخصوصية وحميمية، مؤكدا  في سياق حديثه على مكانة اليمن الكبيرة الحضارية والتاريخية والتي جاء ذكرها في الكتب السماوية.

 

ونوه البابا تواضروس الثاني إلى أهمية أن يكون للمؤسسات الدينية صوت يدعو للعدل والحق والسلام ، ونشر الوئام والتسامح المجتمعي والحفاظ على القيم والدفاع عن الانسانية.

 

ومن جانبه تحدث السفير رياض العكبري عن عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين في مصر واليمن ، والتي تقوم على وشائج الأخوة والمحبة والتعاون والتضامن، منوهاً إلى سماحة الأديان ونبل قيمها كمنطلق سامي لبناء البلاد العربية على قاعدة  القيم المشتركة والتسامح والتعايش والحوار البناء وإنماء وتوطيد الروح الوطنية العربية الحقه لدى النشئ الجديد.  

 

وعبر السفير رياض العكبري عن سعادته بلقاء البابا تواضروس الثاني.

 

 

 


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