سفارتا ألمانيا وبولندا تشاركان في معرض السلطان “الأشرف قايتباي”‎

تقوم سفارتا المانيا وبولندا غدا بإزاحة الستار عن أعمال النحات الألماني “روي هيلير”، و فناني الجرافيت البولندي “فرانكي الفأر”، و “أيرون”، و ذلك في منطقة السلطان قايتباي بصحراء المماليك بالقاهرة . يأتي ذلك في اطار الاحتفال بالذكرى الخامسة و العشرين لعلاقة حسن الجوار بين المانيا و بولندا.

يعد هذا المعرض واحد من سلسلة فعاليات مشروع ” قلباَ و قالباَ.. فن الادماج المجتمعي، مكان للفنون و الثقافة” ، وهو المشروع الذي مولته بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، و نفذه مكتب “أركينوس للعمارة”، و مقره القاهرة، بالتعاون مع مشروع القاهرة التاريخية التابع لوزارة الآثار. يهدف المشروع في الأساس الى جعل الفنون و الثقافة متاحة أكثر لمجتمع منطقة صحراء المماليك ( القرافة).

و سيكون باستطاعة زوار المعرض الاستمتاع بالمبنى الذي تم ترميمه في المنطقة، و الذي أنشيء منذ 500 عاماَ على يد السلطان “الأشرف قايتباي”، علاوة على بعض الصور و المقتنيات المرتبطة بهذه الشخصية ، والتي يقدمها متحف الفنون الإسلامية.

و في صحراء المماليك ايضاَ سيقوم فنانو الحرف اليدوية بعرض وبيع منتجاتهم ، كما يقوم طلبة الفنون التطبيقية والجامعة الألمانية بالقاهرة بعرض نتائج مشروعهم البحثي المعنون

> ” لقاء مع السلطان”، و الذي يركز على إعادة احياء تقاليد الفن الإسلامي.