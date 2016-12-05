أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

سفارتا ألمانيا وبولندا تشاركان في معرض السلطان “الأشرف قايتباي”‎

Google+ Print
سفارتا ألمانيا وبولندا تشاركان في معرض السلطان “الأشرف قايتباي”‎ سفارتا ألمانيا وبولندا تشاركان في معرض السلطان “الأشرف قايتباي”‎

تقوم سفارتا المانيا وبولندا غدا بإزاحة الستار عن أعمال النحات الألماني “روي هيلير”، و فناني الجرافيت البولندي “فرانكي الفأر”، و “أيرون”، و ذلك في منطقة السلطان قايتباي بصحراء المماليك بالقاهرة . يأتي ذلك في اطار الاحتفال بالذكرى الخامسة و العشرين لعلاقة حسن الجوار بين المانيا و بولندا.

يعد هذا المعرض واحد من سلسلة فعاليات مشروع ” قلباَ و قالباَ.. فن الادماج المجتمعي، مكان للفنون و الثقافة” ، وهو المشروع الذي مولته بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، و نفذه مكتب “أركينوس للعمارة”، و مقره القاهرة، بالتعاون مع مشروع القاهرة التاريخية التابع لوزارة الآثار. يهدف المشروع في الأساس الى جعل الفنون و الثقافة متاحة أكثر لمجتمع منطقة صحراء المماليك ( القرافة).

و سيكون باستطاعة زوار المعرض الاستمتاع بالمبنى الذي تم ترميمه في المنطقة، و الذي أنشيء منذ 500 عاماَ على يد السلطان “الأشرف قايتباي”، علاوة على بعض الصور و المقتنيات المرتبطة بهذه الشخصية ، والتي يقدمها متحف الفنون الإسلامية.

و في صحراء المماليك ايضاَ سيقوم فنانو الحرف اليدوية بعرض وبيع منتجاتهم ، كما يقوم طلبة الفنون التطبيقية والجامعة الألمانية بالقاهرة بعرض نتائج مشروعهم البحثي المعنون
> ” لقاء مع السلطان”، و الذي يركز على إعادة احياء تقاليد الفن الإسلامي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا