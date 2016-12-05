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رئيس جامعة بني سويف يناشد الطلاب الاستفادة من ملاعب كلية التربية الرياضية‎

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رئيس جامعة بني سويف يناشد الطلاب الاستفادة من ملاعب كلية التربية الرياضية‎ رئيس جامعة بني سويف يناشد الطلاب الاستفادة من ملاعب كلية التربية الرياضية‎

الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف ورئيس المجلس

مراسل «ONA»

قال الدكتور أمين لطفي، رئيس جامعة بني سويف ورئيس المجلس، أن مجلس الجامعة ناشد الطلبة في جلسته رقم ” 140 ” المنعقدة بتاريخ 29 نوفمبر2016 للاستفادة من المنشآت والملاعب الخاصة بكلية التربية الرياضية مع توجيه الشكر لعميد الكلية، وكلف المجلس بعمل مسابقات بين كليات الجامعة .

وأكد رئيس الجامعة، علي أهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية والعمل علي تشجيعها ورعايتها واكتشاف ما لدي الطلاب من مواهب والعمل علي تنميتها وتوجيهها في المسار الصحيح لها،  وذلك لما لها من أهمية في بناء شخصية الطالب ورفع كفائتة الفنية والبدنية وتنمية قدراته العقلية وإتاحة الأدوات اللازمة وتوقيع البروتوكولات والتنسيق مع كليات الجامعة المختلفة للاستفادة من ملاعب كلية التربية الرياضية، وعمل مسابقات بين كليات الجامعة لتنمية روح التعاون والتنافس بين الطلاب.

وأشارالدكتور مختار أمين عميد كلية التربية الرياضية أن الأنشطة تشمل عمل يوم رياضي ترفيهي لطلاب كلية العلاج الطبيعي وتنفيذ دورة كرة قدم لطلاب كلية التعليم الصناعي، ودعم قدرات طلاب كلية التربية الرياضية لطلاب السياسة والاقتصاد في الأنشطة الرياضية المتنوعة .

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