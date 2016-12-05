التأمين الصحى بشبرا يجرى أول جراحة لاستئصال ورم خبيث لمسن عمره 70 عاما

القليوبية - محمد قاسم

نجح فريق طبى بقسم جراحة الأورام بمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة بقيادة الدكتور طارق أبو النصر، وتحت إشراف الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحى والدكتور جمال حجاج مدير عام فرع القليوبية، فى إجراء أول عملية استئصال ورم خبيث من رأس البنكرياس والإثنى عشر واستئصال القنوات المرارية والمرارة والجزء الأخير من المعدة وجزء من الأمعاء الدقيقة لرجل مسن يبلغ من العمر 70 سنة.

وقال الدكتور أحمد حجاج مدير عام مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة إن العملية تعد من العمليات الدقيقة والخطيرة، واستغرقت نحو 5 ساعات، وتم نقل المريض إلى الرعاية المركزة لمدة 24 ساعة، ثم نقل بعدها إلى القسم، ومكث به لمدة عشرة أيام ثم خرج من المستشفى بحالة جيدة دون حدوث أى مشكلات تذكر.