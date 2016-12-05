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حبس "خميس" مذيع الإخوان الهارب 3 سنوات لإذاعته أخبارا كاذبة

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حبس "خميس" مذيع الإخوان الهارب 3 سنوات لإذاعته أخبارا كاذبة حبس "خميس" مذيع الإخوان الهارب 3 سنوات لإذاعته أخبارا كاذبة

>كتب أحمد حربى

عاقبت محكمة جنح الجيزة، الدائرة 21 إرهاب، نور الدين عبد الحافظ المذيع بقناة 25 والشهير بـ"خميس"، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بمصاريف الدعوى، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وأمانة سر سعيد موسى.

 

وجاء في الدعوى رقم 9610 لسنة 2016، أن نور الدين محمد عبد الحافظ السيد المذيع بقناة مصر 25 والشهير بـ"خميس"، والهارب إلى تركيا، دأب على نشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات والتي تهدف للنيل من سمعة الدولة المصرية، وتحرض على العنف ضد مؤسساتها، ما شأنه تكدير السلم العام وتهديد السلام الاجتماعي.

 

 

 


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