صحة الوادى الجديد: إصابة 3 تلاميذ بأعراض الجديرى والحصبة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال الدكتور محمد موسى وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن هناك 3 حالات اشتباه فى الإصابة بمرض الجديرى المائى والحصبة، بالمحافظة، تم اكتشافها بمدارس الداخلة والخارجة، حيث تم احتجاز التلاميذ المصابين، بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم واتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية بتلك المدارس للتأكد من عدم وجود أية حالات أخرى مصابة.

وأضاف موسى أن الحالات، التى تم اكتشافها تماثلت للشفاء وتخضع للملاحظة الطبية، بمستشفى الداخلة المركزى ومستشفى الصدر بالخارجة، حتى تم علاجهم ومنحهم إجازة مرضية لاستكمال شفائهم مؤكدا على أن فرق المتابعة الطبية تواصل مرورها الدورى على المدارس للتأكد من عدم وجود أية حالات مصابة بأية أمراض قد تهدد سلامة التلاميذ على مستوى مدارس المحافظة.