6.5 مليون جنيه لدعم مشروعات بحثية بجامعة بنها

القليوبية حسن عفيفى

وافق مجلس إدارة صندوق البحوث العلمية بجامعة بنها برئاسة الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى فى اجتماعه الأخير على تمويل 56 مجموعة بحثية خاصة بشباب الباحثين داخل كليات الجامعة بمبلغ 5,6 مليون جنيه.

وقال الدكتور أبو العينين فى بيان اليوم، إن المجلس حدد 100 ألف جنيه لكل مجموعة بحثية من شباب الباحثين على أربع مراحل يستغرقها البحث.

وشدد أبو العينين على أهمية أن يكون المشروعات البحثية الممولة من الصندوق ذات مردود إيجابى على الجامعة وشباب الباحثين وعلى أن تمثل دفعة للبحث العلمى فى جامعة بنها.

حضر اللقاء الدكتور ماهر حسب النبى مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمى والدكتور علاء أمين مدير وحدة إدارة المشروعات والدكتور ناصر الجيزاوى وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا.

وأكد أبوالعينين على أن الجامعة تولى اهتمام خاص بدعم قدرات شباب الباحثين بالجامعة لتحسين جودة مخرجات البحث العلمى وتوظيفه لما يخدم المشاريع القومية الجارى إنشاءها ودمج البحث العلمى للصناعة.