أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

6.5 مليون جنيه لدعم مشروعات بحثية بجامعة بنها

Google+ Print
6.5 مليون جنيه لدعم مشروعات بحثية بجامعة بنها 6.5 مليون جنيه لدعم مشروعات بحثية بجامعة بنها

>القليوبية حسن عفيفى

وافق مجلس إدارة صندوق البحوث العلمية بجامعة بنها برئاسة الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى فى اجتماعه الأخير على تمويل 56 مجموعة بحثية خاصة بشباب الباحثين داخل كليات الجامعة بمبلغ 5,6 مليون جنيه.

وقال الدكتور أبو العينين فى بيان اليوم، إن المجلس حدد 100 ألف جنيه لكل مجموعة بحثية من شباب الباحثين على أربع مراحل يستغرقها البحث.

وشدد أبو العينين على أهمية أن يكون المشروعات البحثية الممولة من الصندوق ذات مردود إيجابى على الجامعة وشباب الباحثين وعلى أن تمثل دفعة للبحث العلمى فى جامعة بنها.

حضر اللقاء الدكتور ماهر حسب النبى مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمى والدكتور علاء أمين مدير وحدة إدارة المشروعات والدكتور ناصر الجيزاوى وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا.

وأكد أبوالعينين على أن الجامعة تولى اهتمام خاص بدعم قدرات شباب الباحثين بالجامعة لتحسين جودة مخرجات البحث العلمى وتوظيفه لما يخدم المشاريع القومية الجارى إنشاءها ودمج البحث العلمى للصناعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365