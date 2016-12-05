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اعتماد 45 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية لتجديد محولات الكهرباء بالقليوبية

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اعتماد 45 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية لتجديد محولات الكهرباء بالقليوبية اعتماد 45 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية لتجديد محولات الكهرباء بالقليوبية

أكد المهندس إبراهيم ابو اليزيد وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية أنه تم إعتماد 45 مليون جنيه بالخطة الاستثمارية الجديدة لإحلال وتجديد محولات الكهرباء الرئيسية بالمدن والقري علي مستوى المحافظة

 

وأكد أن كمية الطاقة المتوافرة بالشبكة الرئيسية تكفي احتياجات القليوبية بالكامل لاول مرة منذ سنوات وذلك بعد تشغيل محطة جمجرة العملاقة ببنها بكامل طاقاتها لتوليد 750 ميجاوات بإستثمارات تزيد عن 2,5 مليار جنيه وتغطي إحتياجات القليوبية وبعض محافظات الدلتا المجاورة بالإضافة إلي تشغيل محطة محولات شرق منية السباع ببنها بجهد 220

 

أشار وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية أنه تم التنسيق مع المحليات لإنارة الشوارع الرئيسية بالمدن بنظام اللمبات الموفرة الجديدة لترشيد الاستهلاك، مضيفا أنه تم توريد دفعة جديدة من العدادات الكودية هذا الإسبوع بكافة الفروع علي مستوي المحافظة مؤكدا انه سيتم الإنتهاء من قوائم الإنتظار للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول علي العداد الكودي خلال الشهريين القادميين وعددها نحو 25 الف طلب.

 

أوضح أنه تم تشكيل فرق طوارئ للأعطال خلال فترة الشتاء للعمل علي مدار 24 ساعة لمواجهة سوء الاحوال الجوية المتوقعة مما قد يتسبب في إنقطاع التيار الكهربائي عن بعض القري والمناطق وذلك من خلال غرفة عمليات تم تشكيلها لهذا الغرض طوال موسم الشتاء.

 

وأشار أبو اليزيد أنه تم تركيب "جهاز" جديد لأول مرة مرة بكل محول كهربائي مهمته متابعة الفاقد في الشبكات لمعالجته فورا.

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مصر 365