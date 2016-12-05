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شركة ألبان تحرر محضرا ضد 16 عاملا بتهمة تحريض زملائهم على الإضراب

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شركة ألبان تحرر محضرا ضد 16 عاملا بتهمة تحريض زملائهم على الإضراب شركة ألبان تحرر محضرا ضد 16 عاملا بتهمة تحريض زملائهم على الإضراب

>القليوبية ـ خالد حجازى

قامت إدارة الشركة العربية لمنتجات الألبان "باندا" بقرية سندبيس بمحافظة القليوبية اليوم الاثنين بتحرير محضر ضد 16 عاملا بتهمة تحريض زملائهم على الإضراب عن العمل.

تلقى اللواء مجدي عبدالعال مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أشرف صلاح الدين مأمور قسم شرطة القناطر الخيرية  يفيد تحرير المحضر رقم  21  " أحوال " القناطر الخيرية  ملحقا للمحضر الأصلي برقم 10684  إداري من إدارة شركة " باندا "، ضد عدد من العمال بتهمة التحريض على الإضراب وتعطيل العمل منذ 5 أيام، بما يلحق ضررا بالشركة.

وكان عدد من عمال الشركة قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ أيام، للمطالبة بتحديد نسبة العلاوة الدورية من الأجر الشامل وتحديد نسبة أرباح الإنتاج من الأجر الشامل،  وفقاً للأرباح التي تحققها الشركة وليس كما يتم صرفها بمبالغ ثابتة  لهم ، والمطالبة بتحديد الكادر الوظيفي "الترقيات" لتحديد نسبة الأرباح والعلاوة الدورية على أساسه ورفع المرتبات.


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