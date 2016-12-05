واحة الكرامة تفتح ابوابها امام الجمهور اعتبارا من الغد

أعلن مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي عن فتح باب واحة الكرامة أمام الزوار اعتبارا من الغد حيث ستفتح أبوابها امام الجمهور للتعرف على أبرز معالمها ومرافقها يوميا يستثنى منها أوقات زيارات الوفود الرسمية والمناسبات والفعاليات الوطنية.

كما سيكون بإمكان الراغبين في زيارة واحة الكرامة للتعرف على أبرز معالمها المشاركة في جولتين يوميا بمرافقة دليل يقدم خلاله شرحا مفصلأ عن الواحة ومرافقها حيث ستقام الجولة الأولى عند الساعة العاشرة صباحا بينما تقام الجولة الثانية عند الساعة الخامسة مساء.. كما سيتم استعراض مراسم حرس الشرف في الواحة مرتين يوميا.

وتقام واحة الكرامة على مساحة تصل إلى 46 الف متر مربع وهي تقع في منطقة حيوية واستراتيجية بين جامع الشيخ زايد الكبير ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي ان واحة الكرامة تعتبر معلما وطنيا وحضاريا يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لتخليد ذكرى شهداء الوطن.. فهذا الصرح الشامخ سيكون مقصدا للزوار وسيروي لهم قصصا بطولية كتبها أبطال أوفياء لوطنهم بدمائهم الزكية وشاهدا تاريخيا لإلهام الأجيال القادمة بأسمى معاني الوفاء في تلبية نداء الواجب للوطن والتضحية للحفاظ على كرامته وعزته.

وأضاف ان واحة الكرامة تجسد قيما أصيلة راسخة في ثقافة دولة الإمارات وتقاليد شعبها فهي تعبر عن الوحدة والتكاتف والتلاحم.

وتشتمل واحة الكرامة التي سيتم إدراجها ضمن المواقع التاريخية والتراثية في الدولة على العديد من المعالم الوطنية والمرافق التي تخلد تضحيات شهداء الإمارات بما فيها مركز الزوار والذي سيكون مفتوحا أمام الزوار ما بين الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء طيلة أيام الاسبوع.

وتشتمل واحة الكرامة على نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحا من ألواح الألمنيوم الضخمة التي يستند كل منها على الآخر كرمز للوحدة والتكاتف في مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل.

ويرمز نصب الشهيد إلى القوة والشجاعة التي تحلى بها شهداء الإمارات وأبطالها.. و تم نقش قسم الولاء للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة على العمود الطويل في الجزء الخلفي من نصب الشهيد.. بينما نقش على الألواح الأخرى قصائد وأقوال للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه واقتباسات من أقوال صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويتكون نصب الشهيد من حوالي 300 طنا من الحديد ومن 900 لوحا من الألمنيوم.. كما تشتمل واحة الكرامة على ميدان الفخر الذي يتميز بمساحته الواسعة التي تصل إلى حوالي اربعة الاف متر مربع وتتخذ شكلا دائريا وهو يقدم إنعكاسا واضحا لنصب الشهيد وجامع الشيخ زايد الكبير.. ويحيط به مسرح ومدرج كبير يتسع إلى حوالي الف و 200 شخص ويوجد في منتصفه بركة ماء دائرية يمكن السير خلالها حيث يصل عمقها إلى 15 مم.. وتشكل لوحة فنية في غاية الروعة تجمع بين إنعكاس جامع الشيخ زايد الكبير ونصب الشهيد عليها.

وتشتمل واحة الكرامة على جناح الشرف الذي يغطى سقفه بثمانية ألواح ترمز إلى الإمارات السبعة بينما يمثل اللوح الثامن شهداء دولة الإمارات ويوجد في منتصفه عمل فني يتكون من ألواح زجاجية شفافة كبيرة تمثل إمارات الدولة السبعة ويحيط بها بركة يجري من خلالها الماء بينما يحيط بكل لوح من الجانبين الأمامي والخلفي نقش بقسم جنود القوات المسلحة الذي يمكن للزوار قراءته بسهولة من أي جانب.. كما توجد آيتان من القرآن الكريم في جناح الشرف نقشت الآية الأولى بالألمنيوم على الجانب الأيمن من مدخل الجناح بينما توجد الآية الثانية على الجدار الخلفي فوق لوحة الأسماء.