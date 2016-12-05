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تأجيل محاكمة «دفاع الظواهري» لاتهامه بإهانة القضاء

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تأجيل محاكمة «دفاع الظواهري» لاتهامه بإهانة القضاء تأجيل محاكمة «دفاع الظواهري» لاتهامه بإهانة القضاء

ارشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المحامي على إسماعيل، دفاع “محمد الظواهري” لاتهامه بإهانة المستشار محمد فهمي، أثناء نظر قضية “خلية الظواهري”، إلى جلسة 6 مارس المقبل للاطلاع.

وقررت نيابة الاستئناف إحالة المحامي علي إسماعيل، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، ووجهت له تهمة إهانة القضاء، وكشفت التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين محامي الظواهري ورئيس الدائرة أثناء نظر محاكمة خلية الظواهري، بسبب طلب رئيس المحكمة من الدفاع توجيه أسئلة مفيدة إلى الشهود، فرد على إثرها الدفاع على هيئة المحكمة قائلًا: “لسنا أمام محكمة ولسنا أمام نيابة”.

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