العالمى ضد الدراويش.. ماذا تحمل المواجهة رقم 9 بين الإسماعيلى ودجلة

كتبت لبنى عبد الله

مواجهة مثيرة تجمع أحمد حسام ميدو المدير الفنى لوادى دجلة، بفريقه القديم الإسماعيلى فى تمام الخامسة عصر اليوم الاثنين على استاد الإسماعيلية، فى ختام مواجهات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى العام.

وتعتبر هذه المباراة هى التاسعة فى تاريخ لقاءات الفريقين، حيث لعبت من قبل ثمانى مواجهات لم تشهد نتيجة التعادل مطلقا، حيث انتهت أربعة منها بفوز الدراويش والأربعة الأخرى بفوز دجلة.

ويرصد "اليوم السابع" كواليس مواجهات الدراويش ودجلة فى التقرير التالى..

آخر مواجهة قبل صدام الليلة

الفريقين تعادلا فى الجولة الماضية، حيث تعادل الدراويش مع المقاولون بهدفين لكل فريق وتعادل دجلة مع الزمالك بهدفين لكل فريق.

موقف الفريقين فى جدول الدورى

الفريقين يفصل بينهما نقطة واحدة فى جدول المسابقة، حيث يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 15 نقطة، بينما يملك وادى دجلة 16 نقطة دفعته لاحتلال المركز التاسع.

الكفة متساوية

التقى فريقا الإسماعيلى ووادى دجلة بالدورى العام فى ثمانى مباريات منذ صعود الفريق الدجلاوى لبطولة الدورى موسم 2010 – 2011، فاز الإسماعيلى 4 مباريات وفاز وادى دجلة فى 4 مباريات.

كما شهدت مباريات الفريقين إحراز 16 هدفا منها 9 أهداف للدراويش و7 أهداف لوادى دجلة.

الهدافون

يعتبر الغانى جون أنطوى مهاجم الإسماعيلى السابق والأهلى الحالى، هو هداف فريقه فى تاريخ مواجهات الفريقين، حيث أحرز 3 أهداف، بينما يأتى محمد عبد الواحد كهداف لوادى دجلة برصيد هدفين.

أول مباراة

أقيم أول لقاء بين الفريقين، فى موسم 2010-2011، على ستاد الإسماعيلية، وانتهى بفوز الدراويش فى الدور الأول بهدف دون رد.

آخر مباراة

وآخر المواجهات التى جمعت الفريقين، كانت فى الموسم الماضى، حيث حقق الإسماعيلى الفوز فى الدور الثانى بهدفين دون مقابل على دجلة.

ميدو مع الدراويش

تولى ميدو تدريب الاسماعيلى الموسم الماضى فى 9 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر 2 قبل أن يتقدم باستقالته من منصبه بعد خلافه الشهير مع حسنى عبد ربه قائد الدراويش.

ميدو مع دجلة

لعب ميدو مع دجلة قبل صدام الليلة 4 مباريات تعادل فى 2 وفاز فى واحدة وتعادل فى واحدة.

لاعبون فى قفص العميل المزدوج

حظى 17 لاعبا بشرف تمثيل ناديى الإسماعيلى ووادى دجلة وهم "محمد عبد الواحد – محمد حمص – عصام الحضرى – محمد الحصرى – أحمد سعيد أوكا – مصطفى طلعت – مهاب سعيد – سامح عبد الفضيل – عبد الحميد سامى – أحمد العش – عصام على – إبراهيم هلالى – السيد السعدونى – كريم مسعد – طه عادل – محمد الجيلانى – أحمد على".