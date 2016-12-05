عمورى وعطية يقودان هجوم الإسماعيلى أمام دجلة

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر، تشكيل فريقه الذى سيواجه وادى دجلة ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدورى العام.

التشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: باهر المحمدى ومحمود متولى وشريف حازم ومحمد عادل جمعة

خط الوسط: محمد فتحى وعمر الوحش ومحمد أبو المجد "بوشا" وتوريك جبرين

خط الهجوم: عمورى عبد الفتاح ووليد عطية

ويجلس على دكة بدلاء الدراويش كل من محمد مجدى فى حراسة المرمى وعماد حمدى ومحمود حمد ومحمود عبد العزيز وحسنى عبد ربه وإبراهيم حسن وأحمد الصعيدى.