شعبة الجزارين تعلن عن الأسعار الجديدة للحوم ...

سمر العشري

فى تصريحات لرئيس شعبة الجزارين بالغرفة التجارية "محمد وهبة" ، اعلن عن الاسعار الجديدة للحوم فى مصر بعد رفع التعريفة الجمركية على الواردات بالاضافة الى ارتفاع اسعار الدولار فى البنوك .

وأشار “وهبة” الى ان اللحوم السودانية المستوردة سوف تشهد زيادة فى الاسعار الفترة القادمة فى المجمعات التعاونية بعد انتهاء الكمية الموجودة فى المخازن حاليا .

وارجح سبب الزيادة الى ارتفاع سعر الدولار فى البنوك مما سيؤدى الى ارتفاع تكلفة استيراد تلك اللحوم، مشيرا الى ان اسعار اللحوم السودانية ستتراوح بين 70 الى 75 جنيه للكيلو .

واضاف انه تم رفع السعر على الجزارين فى الجمعيات التعاونية لتصبح 55 جنيه للكيلو بعدما كانت 46 جنيه من قبل .

كما اشار الى ارتفاع اسعار اللحوم البلدى لدى الجزارين ايضا بسبب ارتفاع اسعار الاعلاف المستوردة، حيث ستتراوح الاسعار بين 100 الى 120 جنيه للكيلو، مؤكدا انه لا يتوقع انخفاض اسعار اللحوم الفترة المقبلة .

واضاف ان الحل لأنخفاض اسعار اللحوم مرة اخرى هو توسيع رقعة زراعة الاعلاف اللازمة للأنتاج وعدم استيرادها من الخارج لأرتفاع اسعارها بعد الزيادة التى شهدها الدولار فى البنوك منذ قرار تعويم الجنيه .

شبكةعيونالإخبارية

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