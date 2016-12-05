رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين يستشهد بتصريح «مادونا» عن جودة القطن المصري

قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن صناعة المنسوجات تستطيع أن تكون قاطرة الاقتصاد القومي، كما كانت خلال خمسينات وستينات القرن الماضي، مضيفًا أنه لابد من تعاون الدوله مع القطاع الخاص.

وأضاف فريد خميس، خلال كلمته اليوم بالمؤتمر الوطني لدعم صناعة الغزل والنسيج، أن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، يعمل على إحياء قطاع الأعمال العام والذى تعرض فى بداية التسعينيات إلى حالة من “السداح مداح” علي حد وصفه.

وفي نهاية كلمته خلال الجلسه النقاشيه التي حضرها المهندس طارق قابيل وزير التجاره والصناعة، استشهد “خميس” بتصريح للفنانة الأمريكيه “مادونا” والتي انتقدت فيه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، حيث أن ملاءة سريره ليست من القطن المصري المعروف بجودته.

فيما كشف محمد المرشدي، رئيس جمعية مستثمري العبور أن صناعة الغزل والنسيج تحاط بمشكلات كثيرة تسببت في تعثرها، كان من أهمها إغلاق 480 مصنعاً للنسيج بالمحلة، ووصول حجم خسائر غزل المحلة في عام إلى نحو 400 مليون جنيه، غير أن عدد المصانع المتبقية بشبرا الخيمة وصل إلى حوالي 430 من أصل 1370 مصنعاً .

وشدد “المرشدي” أن الهند تصدر بما يعادل 39 مليار دولار سنويا وتمتلك استراتيجية ستمكنها من تصدير 139 مليار دولار خلال 7 سنوات، لافتًا إلى أننا بحاجة لاستلهام تجارب ثلاث شخصيات عظيمة “طلعت حرب ، محمد علي، جمال عبد الناصر”، فيما يخص قطاع الغزل والنسيج وتعاون أضلاع الصناعة الحكومة والعمال ورجال صناعة.

المراسل عمر جمال