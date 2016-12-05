ضبط تشكيل عصابى أطلق أعيرة نارية على قوات الأمن بشبرا الخيمة

أحمد أبوالحسن

أعلنت مديرية أمن القاهرة عن القبض على التشكيل العصابى الذى أطلق أعيرة نارية على طوف أمنى من وحدة مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة أثناء مرورهم ومحاولة استيقاف المتهمين.

حيث تلاحظ استقلال 3 أشخاص لدراجة بخارية بدون لوحات معدنية ،وأثناء استيقافهم من قبل الطوف الأمنى من ضباط قسم شبرا الخيمة قام أحدهم بإشهار سلاح نارى فرد خرطوش وإطلاق عيار نارى تجاه القوات فى محاولة للهروب مما دعاهم لإطلاق أعيرة نارية تجاههم دون حدوث إصابات فتخلوا عن الدراجة وفروا هاربين .

وأثناء الكشف عن الدراجة البخارية المضبوطة تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال مساعد أول وزير الداخلية و مدير أمن القاهرة واللواء محمد منصور مدير إدارة مباحث القاهرة بقيادة رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة برقم الشاسيه والموتور تبين أنها باسم طارق س ع س 29 سنة سائق ومقيم بشبرا الخيمة ثان وعند سؤاله قال أنه قام ببيعها لعاطف ع س م 18 سنة عاطل ومقيم بشبرا الخيمة ثان .

وأثناء إجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن المذكور وراء ارتكاب الواقعة بالإشتراك مع كلا من حسام ح س 19 سنة حداد ومقيم بشبرا الخيمة ثان ،فتحى م ع 18 سنة سائق ومقيم بشبرا الخيمة ثان .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأنهم كانوا فى سبيلهم لارتكاب واقعة سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة البخارية المضبوطة بمكان الواقعة واعترف الثانى بإطلاقه عيار نارى تجاه القوات وحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ،وتولت النيابة العامة التحقيق معهم .