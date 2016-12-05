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تفاصيل برنامج «جريمة» على القاهرة والناس

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تفاصيل برنامج «جريمة» على القاهرة والناس تفاصيل برنامج «جريمة» على القاهرة والناس

قالت الإعلامية شيماء صادق مقدمة برنامج” خيط حرير”، على شاشة القاهرة والناس، إنها ستقدم برنامجا جديدا بعنوان ” جريمة”، موضحا لم يتقرر بعد ما إذا كان خلال شهر ديسمبر الحالي أم أول يناير المقبل.

وأضافت صادق في تصريح لـONA، أن فكرة البرنامج تدور حول تناول جرائم المجتمع المصري، وأبرز الحوادث والتي يستفاد المشاهد منها لما فيها من عبرة وعظة، مؤكدة على أن فكرة البرنامج ليست بعيدة عن برنامج خيط حرير فيما يتعلق بنقل الواقع.
> وتابعت أنها سجلت بالفعل مايقرب من 4 حلقات، وجاري عمل المونتاج لها لخروجها بصورة أفضل.

الجدير بالذكر أن شيماء صادق قدمت من قبل برنامج “صوت الناس” الصباحي على المحور، كما قدمت من قبل برامج عديدة في قناة مودرن .

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أونا

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