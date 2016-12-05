مجلس الأمة الكويتى يكرم رئيس جامعة دمنهور

البحيرة جمال أبو الفضل

تلقى اليوم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور خطاب شكر موجه له من مجلس الأمة الكويتى شكرًا وتقديرًا على جهوده فى سبيل دعم الطلاب الكويتيين بمصر وتذليل العقبات لهم؛ ترسيخًا لقيم التلاحم والتواصل مصر ودولة الكويت.

وقال الدكتور عبيد صالح فى بيان اليوم، إن جامعة دمنهور انطلاقًا من الدور الوطنى المنوط بها وحرصًا على تفعيل مبدأ المشاركة وتنمية ودعم العلاقات الوطيدة بالأشقاء العرب ومد جسور التعاون معهم من خلال التعاون العلمى المشترك ودعم العملية البحثية والأنشطة الثقافية المشتركة بين البلدان العربية ككل، كما أكد مدى اعتزازه بهذا التكريم، وأنه يأتى انعكاسًا لعمق العلاقات.