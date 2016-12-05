إعدام أدوية غير صالحة للاستهلاك بقيمة 2.5 مليون جنيه فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعدمت لجنة مكونة من إدارة الصيدلة والتفتيش الصيدلى بالاشتراك مع إدارة البيئة وأمن الموانئ وإدارة جمرك سفاجا كمية من الأدوية المهربة جمركيا وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، بلغت قيمتها نحو 2 مليون و500 ألف جنيه.

شارك فى اللجنة كل من الدكتور محمود السباعى مدير إدارة الصيدلة بالبحر الأحمر، والدكتور أحمد رفعت مدير التفتيش الصيدلى، والدكتور أندرو جندى مفتش صيدلى، بالاشتراك مع إدارة البيئة، وإدارة أمن الموانئ، وإدارة جمرك سفاجا، بإعدام كمية كبيرة من الأدوية المهربة جمركيًا، غير المسجلة بوزارة الصحة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.