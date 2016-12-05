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«الشارونى» يقدم توزيعا جديدا لآغانى «حليم»و«الجسمى»و«مدحت صالح» الجمعه المقبل

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«الشارونى» يقدم توزيعا جديدا لآغانى «حليم»و«الجسمى»و«مدحت صالح» الجمعه المقبل «الشارونى» يقدم توزيعا جديدا لآغانى «حليم»و«الجسمى»و«مدحت صالح» الجمعه المقبل

تحت عنوان “ليلة شرقية” يقدم الموسيقار عماد الشارونى بمصاحبة الاوركسترا الخاص،رؤية فنيه جديدة  لأشهر الألحان الشرقيه، جديدة وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 9 ديسمبر على المسرح الكبير بالاوبرا.

الشارونى  بقدم بالحفل  توزيعا جديدا لأغانى محمد عبد الوهاب ، عبد الحليم حافظ ، محمد فوزى ، سعد عبد الوهاب ، مدحت صالح ، ايمان البحر درويش ، حسين الجاسمى،و وداليدا .

يشار ان الموسيقار عماد الشارونى يعد احد نجوم التلحين والتوزيع الموسيقى خلال فترة تسعينيات القرن الماضى ،و تعاون مع العديد من المطربين منهم محمد منير – مدحت صالح – محمد الحلو – على الحجار – علاء عبد الخالق – محمد فؤاد – سميرة سعيد ورجاء بلمليح ، قبل ان يهاجر الى استراليا ويعيش هناك اكثر من 20 عام حقق خلالها نجاحات فنية كبيرة .

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