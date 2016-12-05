«الشارونى» يقدم توزيعا جديدا لآغانى «حليم»و«الجسمى»و«مدحت صالح» الجمعه المقبل

تحت عنوان “ليلة شرقية” يقدم الموسيقار عماد الشارونى بمصاحبة الاوركسترا الخاص،رؤية فنيه جديدة لأشهر الألحان الشرقيه، جديدة وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 9 ديسمبر على المسرح الكبير بالاوبرا.

الشارونى بقدم بالحفل توزيعا جديدا لأغانى محمد عبد الوهاب ، عبد الحليم حافظ ، محمد فوزى ، سعد عبد الوهاب ، مدحت صالح ، ايمان البحر درويش ، حسين الجاسمى،و وداليدا .

يشار ان الموسيقار عماد الشارونى يعد احد نجوم التلحين والتوزيع الموسيقى خلال فترة تسعينيات القرن الماضى ،و تعاون مع العديد من المطربين منهم محمد منير – مدحت صالح – محمد الحلو – على الحجار – علاء عبد الخالق – محمد فؤاد – سميرة سعيد ورجاء بلمليح ، قبل ان يهاجر الى استراليا ويعيش هناك اكثر من 20 عام حقق خلالها نجاحات فنية كبيرة .