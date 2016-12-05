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توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الرقابية وسوق أبو ظبي العالمي

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توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الرقابية وسوق أبو ظبي العالمي توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الرقابية وسوق أبو ظبي العالمي

هيئة الرقابة المالية

وقع شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تفاهم مع ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وذلك بهدف تعزيز التعاون في الأنشطة الرقابية والتنظيمية وتسهيل تقديم الخدمات المالية العابرة للحدود.

وصرح رئيس الرقابة المالية بأن توقيع هذه المذكرة يشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيزالشراكة ومجالات التعاون مع الهيئات التنظيمية في المنطقة، مؤكداً أن الهيئة تسعى باستمرار لتطوير وتوطيد علاقتها الثنائية.

وأشار الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي إن توقيع هذه المذكرة يأتى في إطار جهود تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الهيئات التنظيمية في المنطقة والعالم، ولتوطيد الشراكة مع الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عبر فتح آفاق أوسع لمختلف جوانب التعاون التنظيمي، والدعم المستمر لمجالات التنمية والابتكار في القطاعات المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العربية”.

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