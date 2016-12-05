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الجيش التركى يرتكب مجزرة بحق المدنيين شمال سوريا

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الجيش التركى يرتكب مجزرة بحق المدنيين شمال سوريا الجيش التركى يرتكب مجزرة بحق المدنيين شمال سوريا

>كتب أحمد جمعة

ارتكبت القوات التركية مجزرة بحق أهالى شمال سوريا "روج آفا" بالقرب من مدينة درباسية، وذلك خلال محاولة عبور مجموعة من المدنيين إلى تركيا.

 

وأكدت مصادر إعلامية كردية مقتل ثلاثة أشخاص تبدو عليها آثار تعذيب واضحة، فيما لا يزال مصير 14 مواطناً مجهولاً حتى الآن.

 

وقال المكتب الإعلامى للإدارة الذاتية الكردية إن القوات التركية أطلقت النار على مجموعة من المواطنين مكونة من 17 شخصًا، كانت تحاول العبور إلى تركيا ليلة أمس الأحد بالقرب من قرية أبو جردى التابعة لمدينة درباسية.

 

وأوضح المكتب أن القتلى الثلاث المعلومين، هم: يحيى فيصل، ومحمد على نعمة، وخالد جكرو.

 

 


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