نائبه تتقدم بسؤال لرئيس الوزراء بشأن التقدير الجزافي للضرييبة العقارية‎

تقدمت النائبة، هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسؤال بشأن التقدير الجزافي للضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.

وقالت انائبة، إنه يتم فرض ضريبة عقارية مجحفة والتي تقدر جزافا بنسب مرتفعة دون النظر إلى طبيعة إنتاج كل مصنع، مع العلم بأن هناك الكثير من المصانع المتهالكة، وهذا يؤثر بالسلب على كفاءة الإنتاج ويأتى ذلك ضد توجهات سيادة الرئيس لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ويقوم أيضا بالقضاء على خلق فرص جديدة للشباب.

وأفادت النائبة في سؤالها، بأن الصناعة هي من تستطيع أن تنشط الاقتصاد المصري، ولكن ارتفاع الضريبة العقارية على المصانع يؤدي إلى إغلاقها.

> مؤكدة أنه يجب إعادة هيكلة الضريبة العقارية الموضوعة على المصانع، حيث أن الأرقام الموضوعة جزافية ومبالغ فيها، كما أنها تعد مهينة للصناعة المصرية.

> وأوضحت أن هناك مصانع ستغلق بسبب الضرائب المقررة، حيث ان هناك مصنع إعادة مخلفات مكسبه من 20 – 30 ألف جنيه فى السنة ليس منطقى أن يدفع هذه مبالغ مهولة”.