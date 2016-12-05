البورصة تخسر 8.2 مليار جنيه فى ختام تعاملات جلسة اليوم

خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 8.2 مليار جنيه فى ختام تعاملات جلسة اليوم، الاثنين، ليغلق عند مستوى 567،580 مليار جنيه، وسط تراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء.

> وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 11426 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 1863 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس ششش” بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 11148 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 459 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقا بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 1077 نقطة.