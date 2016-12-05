باحث سويدى يكشف 10 انفاس من السجائر الإلكترونية كفيلة برفع الضغط والسكتة القلبية ...

سمر العشري

انشرت السجائر الالكترونية فى اوروبا وامريكا والوطن العربى منذ حوالى 10 سنوات تقريبا كان الاقبال عليها ضعيف جدا وكان الناس يعاملوها على انها بدعة ولكن الان اصبحت السجائر الاليكترونية من اكثر وسائل التدخين انتشارا ويستخدمها يوميا حوالى 10 مليون شخص ولكن اكتشف باحث سويدى ان السجائر الالكترونية ضارة جدا على جسم الانسان وضررها كبير جدا قد يفوق ضرر السجائر العادية .

وقال الباحث السويدى ان مدخنى السجائر الالكترونية يتوهمون ان هذا النوع من التدخين قد يكون غير ضار ولكن العكس تماما ب10 انفاس فقط من السجائر الالكترونية قادرة على رفع الضغط وايضا عمل سكتة قلبية مفاجاة للمستخدم والسبب ان تدخين السجائر الالكترونية يحدث ارتفاع فى مستويات الخلايا الأولية البطانية مما يؤدى الى تصلب الشرايين والسكتة القلبية المفاجاة .

واضاف احد الباحثين فى معهد كارولينسكا فى السويد ان الاشد خطرا فى السجائر الالكترونية هى الانواع التى تكون بنكهات الفاكهة نظرا لاحوائها على مواد ضارة جدا قد تسبب وجود مياة على الرئة بجانب الاضرار الاخرى التى تسببها السجائر الالكترونية العادية .

شبكةعيونالإخبارية

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