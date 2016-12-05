البطانة المهاجرة أسبابها وعلاجاتها

هو الاسم الذي يطلق على واحد من الأمراض النسائية الشائعة؛ حيث تعاني منه الكثير من النساء في مرحلة الإنجاب أو ما يسمى مرحلة الخصوبة، وهو من الأمراض المزمنة غير السرطانية. ليس معدياً لأنه غير ناتج عن التهاب جرثومي.

لا يوجد علاج للتخلص منه نهائياً أو ( الشفاء الكامل منه)، ولكن هناك طرقاً علاجية مختلفة حسب الحالة. تشرحها للقارئات الدكتورة كولشان محمد جميل، أخصائية الأمراض النسائية والتوليد /بريطانيا/ لندن، رئيسة قسم النسائية والتوليد المستشفى الكندي التخصصي- دبي.

لماذا سميت بالبطانة المهاجرة؟

في حالة البطانة المهاجرة (أو المنتبذة)ـ وكما يشير الاسم فإن هذه البطانة تنتقل؛ لتتمركز في أماكن أخرى من جسم المرأة المصابة، وغالباً ما يكون ذلك على المبايض أو الأنابيب الفالوبية أو الجزء الخلفي من الرحم أو جانبيه (ما يسمى بالحوض)، أو جدار المثانة أو الأمعاء.

عادة ما تنمو وتتجمع على هيئة دم الحيض. وبمرور الوقت يؤدي ذلك إلى حدوث كيس أو أكياس تحتوي على الدم ثم يتحول الكيس إلى ما يسمى "كيس الشوكولاتة" (Chocolate وقد تتشكل أيضاً على هيئة قطع صغيرة على الغشاء البريتوني المغلف للتجويف البطني.

ما هو سبب البطانة المهاجرة؟

- بقاء جزء من الأنسجة المنتجة لبطانة الرحم من الحياة الجنينية، واستقرارها في أماكن غير موطنها الأصلي وهو الرحم.

- الدورة الشهرية المعاكسة: أي أن يرتد الدم أو بعضه إلى الأنابيب الفالوبية، ثم إلى الحوض عن طريق فتحة الأنابيب، ويستقر إما في الحوض أو على المبايض أو سطح الرحم الخارجي.

- حدوثها يعني وجود أسباب عطلت جهاز المناعة عن القيام بذلك.

- العامل الوراثي إذ يلاحظ أنه كثيراً ما توجد الحالة في الأسرة الواحدة.

أعراضها

لا بد من التنويه إلى أنه ليس كل ألم في الحوض يعني وجود البطانة المهاجرة.

- الألم أثناء الدورة الشهرية أو ألم ما بين الدورتين، ويشتد أثناء الدورة الشهرية.

- ألم أثناء العلاقة الحميمة ويكون عميقاً.

- ألم أثناء حركة الأمعاء خاصة أثناء الدورة الشهرية.

- ألم أثناء التبول خاصة أثناء الدورة الشهرية إذا كانت المثانة هي المصابة.

- انقباضات عضلية في الحوض، والتهابات فيه، وتهيج في القولون.

- اضطرابات الدورة الشهرية كالنزف غير المنتظم أو النزف ما بين الدورتين.

طرق العلاج:

أولاً: العلاج بمسكنات الألم

توصف للمريضة أدوية مسكنة من نوع None steroidal anti inflammatory drug مثل البروفين، وتستخدم في حالة الشك بالتشخيص ولفترة محدودة. وهذه المسكنات تقلل إفراز مادة البروستوكلاندين المسؤولة عن الدورة الشهرية، وتؤخذ قبل يوم أو يومين من الدورة الشهرية ما يؤدي إلى تقليل الألم، وأيضاً كمية الدم أثناء الدورة، ولكنها لا تؤثر على حجم البطانة المهاجرة وانكماشها.

ثانياً- العلاج بالهرمونات: توصى المصابة بالبطانة المهاجرة بأخذ حبوب منع الحمل بصورة مستمرة، وعدم أخذ حبوب الفيتامينات الموجودة مع قسم من أدوية منع الحمل.

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