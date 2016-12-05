ضبط سائق وبحوزته ربع كيلو هيروين خام و102 تذكرة معدة للبيع بالغربية

الغربية- إسلام الخياط

تمكنت الاجهزة بمديرية أمن الغربية من ضبط سائق وبحوزته ربع كيلو هروين و102 تذكرة معدة للبيع بقصد الاتجار بدائرة مركز السنطة.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة من الرائد محمد سمير رئيس مباحث المركز بورود معلومات تفيد بقيام سائق بالاتجار في المواد المخدرة، فأمر اللواء ابراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث قاده رئيس مباحث المركز ومعاونيه وقوة من الشرطة السرية، وبعمل التحريات الجنائية تمكن فريق البحث من ضبط رضا أ ال ح 42 عاما سائق .مقيم كفر سليمان دائرة المركز بمحل اقامته وبحيازة المواد المخدرة، وبفحصها تبين أنها 102 لفافة و قطعتين حجرية لمخدر الهيروين خام وزنت 250 جرام ومبلغ مالي 635 جنيها تم التحفظ على المضبوطات

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والمحمول للاتصال بعملائه وترويج تجارته، وحرزت المضبوطات وحرر المحضر 24483 جنايات مركز السنطة 2016 وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.