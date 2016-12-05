أحمد الشيخ: شعرت بالسعادة لحصولى على ركلة جزاء أمام الأهلى وتمنيت إحرازها

محمد عراقي

رفض أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى والمعار لمصر المقاصة، اتهام البعض له بتعمد إهدار ضربة الجزاء خلال مواجهة الفريقين، التى أقيمت أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

وعلق الشيخ قائلا: إذا كنت لاعبا غير محترف لدرجة أننى لا أستطيع التحكم فى مشاعرى فلماذا إذن قررت اللعب من البداية؟

وقال الشيخ لـ"اليوم السابع"، إنه تعرض لضغوطات كبيرة خلال أحداث اللقاء، وأضاف "ولكنى حاولت بكل قوتى خدمة فريقى المقاصة حتى نجحت فى الحصول على ضربة جزاء"، مشددا على أنه شعر بسعادة فور حصوله عليها لتكليل مجهوده طوال المباراة باقتناص نقطة لفريقى، لذلك قررت تسديدها خاصة أننى المخول الأول بتسديدها بين لاعبى فريقى، ولكن التوفيق لم يحالفنى ونجح إكرامى فى التصدى لها".