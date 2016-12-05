أخبار عاجلة

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر -
فيديو| سلفي لمظهر شاهين: «شفتك ماسك إيد واحدة عمال تعفص فيها» -
مدير أمن البحيرة ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الدوار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

أحمد الشيخ: شعرت بالسعادة لحصولى على ركلة جزاء أمام الأهلى وتمنيت إحرازها

Google+ Print
أحمد الشيخ: شعرت بالسعادة لحصولى على ركلة جزاء أمام الأهلى وتمنيت إحرازها أحمد الشيخ: شعرت بالسعادة لحصولى على ركلة جزاء أمام الأهلى وتمنيت إحرازها

>محمد عراقي

رفض أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى والمعار لمصر المقاصة، اتهام البعض له بتعمد إهدار ضربة الجزاء خلال مواجهة الفريقين، التى أقيمت أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدورى العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدف نظيف.

 

وعلق الشيخ قائلا: إذا كنت لاعبا غير محترف لدرجة أننى لا أستطيع التحكم فى مشاعرى فلماذا إذن قررت اللعب من البداية؟

 

وقال الشيخ لـ"اليوم السابع"، إنه تعرض لضغوطات كبيرة خلال أحداث اللقاء، وأضاف "ولكنى حاولت بكل قوتى خدمة فريقى المقاصة حتى نجحت فى الحصول على ضربة جزاء"، مشددا على أنه شعر بسعادة فور حصوله عليها لتكليل مجهوده طوال المباراة باقتناص نقطة لفريقى، لذلك قررت تسديدها خاصة أننى المخول الأول بتسديدها بين لاعبى فريقى، ولكن التوفيق لم يحالفنى ونجح إكرامى فى التصدى لها".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365