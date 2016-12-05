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تدريبات الزمالك.. جنش يواصل الغياب وستانلى يحصل على راحة

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تدريبات الزمالك.. جنش يواصل الغياب وستانلى يحصل على راحة تدريبات الزمالك.. جنش يواصل الغياب وستانلى يحصل على راحة

واصل محمود جنش حارس الزمالك، انقطاعه عن تدريبات فريقه على خلفية أزمته الأخيرة منذ مغادرته معسكر مواجهة وادى دجلة، فى الأسبوع الـ12 بالدورى بدون الحصول على إذن من الجهاز الفنى، على خلفية اعتراضه على عدم مشاركته بشكل أساسى فى تلك المباراة.

 

بينما قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة محمد حلمى، منح النيجيرى ستانلى مهاجم الفريق راحة سلبية من خوض التدريبات المقامة فى قلعة ميت عقبة، بعد وضع برنامج طبى له عقب الإصابة التى تعرض لها فى العضلة الأمامية فى مباراة الداخلية الأخيرة، فى الجولة الـ13 من منافسات بطولة الدورى الممتاز والتى انتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة.

 

من المقرر أن يخضع ستانلى لاختبار طبى غداً الاثنين، تحت إشراف الدكتور مصطفى المنيرى طبيب الفريق، بعد تحسن حالته ليبدأ فى تنفيذ برنامجه العلاجى للعودة للفريق سريعاً.

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