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المنشطات تشكل لجنة لجلسة الاستماع لإيهاب عبد الرحمن

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المنشطات تشكل لجنة لجلسة الاستماع لإيهاب عبد الرحمن المنشطات تشكل لجنة لجلسة الاستماع لإيهاب عبد الرحمن

>كتب رامى ناجى

قررت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" برئاسة أسامة غنيم، تشكيل لجنة تتكون من 2 رجال قانون وطبيب، لحضور جلسة الاستماع الخاصة بإيهاب عبد الرحمن لاعب ألعاب القوى، بعد رفض الاتحاد الدولى للعبة عقد جلسة استماع مع لاعب النادى الأهلى وبطل العالم فى الألعاب القوى، بعد ثبوت تناوله المنشطات وإيجابية العينة الثانية.

 

وكان الاتحاد الدولى للألعاب القوى، قد فوض "النادو" بعقد جلسة مع اللاعب للتعرف على كيفية تناوله عقار الهرمون الذكرى، سواءً فى صورة مكملات غذائية أو أدوية، ويتحدد بعدها مدة العقوبة التى يتم توقيعها على اللاعب، والتى من المتوقع أن تتراوح ما بين عامين إلى 4 أعوام.


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