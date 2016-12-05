بالصور.. ضبط 1500 لتر ألبان بها حشرات ميتة ببني سويف‎

ضبطت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة ببني سويف خلال حملة لها لضبط الأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية 1500 لتر البان منتهية الصلاحية وبها حشرات نافقة.

وكانت حملة من إدارة الطب الوقائي بصحة بني سويف برئاسة الدكتورة أمنية حسن مدير الإدارة وبإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطي وكيل وزارة الصحة بالإشتراك مع مكتب مراقبة الإغذية بشرق النيل تمكنت من ضبط مركز لتجميع الألبان بشرق النيل وبداخلة 1500 لتر لبن فرز غير محتفظ بخواصة الطبيعية وبة كمية كبيرة من الحشرات النافقة ، تحرر محضربالواقعة تحت رقم 24780 جنح بني سويف واوصت الحملة بتشميع المركز بالشمع الأحمر .