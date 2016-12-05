بمناسبة مرور شهر.. 14 تغيير حدث في مصر بعد تعويم الجنيه

شيماء مصطفى

منذ قرابة 30 يوم شهدت مصر أكبر حدث منذ بداية عام 2016 وحتى الآن وهو تعويم الجنيه أو تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار الأمريكي، ما أدى للعديد من التغيرات على المشهد الاقتصادي المحلى، وهى ما نستعرضه فى السطور التالية.

سعر الدولار الأمريكي بعد مرور شهر من تعويم الجنيه

• السعر الرسمى كان 8.88 جنيه في البنوك بينما السوق السوداء كان السعر 18 جنيه للدولار.

• الآن أصبح سعر الدولار 17.5 جنيه في المتوسط وتقلص دور السوق الموازية أو السوداء.

تعاملات القطاع المصرفي في مصر منذ التعويم

• حصيلة طرح شهادات الإدخار بعائد 16% و20% بلغت 200 مليار جنيه.

• و4.5 مليار دولار حصيلة شراء البنوك للعملات الأجنبية من المواطنين.

• والمبالغ الموفرة لعمليات الاستيراد 2.8 مليار دولار.

• متوسط تعاملات الانتربنك بالدولار 100 ملوين دولار يوميًا.

ماذا حدث للبنك المركزي بعد تعويم الجنيه

• تلقي الشريحة الأولي من قرص صندوق النقد الدولى حوالى 2.75 مليار دولار.

• حصلت مصر على 2 مليار دولار عن طريق إبرام إتفاقيات مع بنوك دولية.

• وعطاء دولارى استثنائى للبنوك بقيمة 100 مليون دولار.

أثار تعويم الجنيه على تحويلات المصريين فى الخارج والمسافرين

• دخل إلى الاقتصاد 1.8 مليار دولار من التحويلات لأبناء الوطن بالخارج.

• كان متوسط توفير البنوك للعملة الصعبة للمسافرين قبل التعويم 100 دولار للفرد على أن يقدم جواز سفر ساري وبه تأشيرة حديثة وتذاكر الطيران، أما بعد التعويم أصبح ألف دولار وبنفس الشروط.

أما تأثير تعويم الجنيه على حركة رؤوس الأموال فى البورصة

• تفوق أداء إيجي اكس30 وارتفع 36.6% في شهر نوفمبر ، ورأس المال السوقي وصل إلى 566 مليار جنيه بزيادة قدرها 37% بينما كان رأس المال السوقي قرابة 413 مليار جنيه في شهر أكتوبر قبل قرار التعويم.

التصنيف الائتماني لمصر بعد تعويم الجنيه

• أبقت وكالة ستاندرد آند بورز مصر عند درجة (-B)، أما النظرة المستقبلية للاقتصاد تحول من درجة سلبية إلى مستقرة.

التضخم بعد تعويم الجنيه

• لم يظهر حتى الآن نتائج إحصائية دقيقة لأنه يعتمد على استهلاك المواطنين كما أن هذه المؤشرات تظهر متأخرة عادة إلا أنه من المتوقع أن يسجل زيادة ما، إلا أنه إنخفض في شهر أكتوبر إلى 14% بعد أن كان في شهر سبتمبر 14.6%

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads