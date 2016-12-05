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بالفيديو والصور : ضبط 63 طن طماطم فاسدة وكمية كبيرة من الكاتشب والصلصة بها ديدان وحشرات بمصنع "هاينز" ...

  • مصر
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قامت قوات الأمن أمس بمداهمة مصنعاً من أحد فروع شركة "هاينز" للصناعات الغذائية، وتم القبض على مدير الشركة "مدحت.م" ، حيث يبلغ من العمر 64 عاماً، وذلك عقب تفتيش المصنع وضبط تلك المخالفات الجسيمة .

المضبوطات

حيث تم ضبط 63 طن من الطماطم الفاسدة والتي لا تصلح للاستخدام الآدمي، كما تم ضبط 919 كيلو من الكاتشب والصلصة ، حيث كانت المفاجأة للجميع بوجود حشرات وديدان بالإضافة إلى الرائحة العفنة التي تصدر منها ، كما قامت قوات الشرطة المصرية بالقبض على 16 عامل يعملون داخل المصنع دون الحصول على شهادة صحية من الوزارة تأكد خلوهم من الأمراض .

تحريات الشرطة

وبعد التحريات الدقيقة من رجال المباحث تحت قيادة اللواء "خالد شلبي" مدير مباحث الجيزة ، تأكد قيام مدير الشركة بشراء كمية كبيرة من الطماطم غير سليمة ومصابة بالآفات بثمن قليل، وذلك حتى يجني ثمارها بمكسب مادي سريع دون النظر لخطرها بعد تصنيع تلك الطماطم الفاسدة وتأثيرها على صحة المواطنين .

بعد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من داخل أحد مصانع الشركة، وقامت إحدى القنوات الفضائية بإذاعة الفيديو على المشاهدين، وتم عرض لكميات كبيرة من الطماطم العفنة والحشرات، مما أساء المشهد الكثير من المواطنين .

 

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رئيس قسم الأخبار

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