عاجل .. وزارة التموين تكشف عن سعر الزيت علي البطاقات التموينية خلال الشهر الحالي

شيماء مصطفى

ترددت أنباء مؤخرا علي العديد من المواقع الإخبارية بالإضافة إلي مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأن وزارة التموين أقرت برفع سعر الزيت علي البطاقات التموينية خلال شهر ديسمبر الحالي من قيمة 8.25 جنية إلي 12 جنية، وهذا ما نفته وزارة التموين في بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، كما أكدت الوزارة أنه لا يوجد أي زيادات مقررة على سعر الزيت التمويني.

وأوضحت وزارة التموين أن سعر زيت التموين الـ800 مللي جرام يباع بـ8,25 جنيه للمستهلك، مشيرة إلي أنه تم طرح كميات كبيرة من الزيوت لتلبية مقررات البطاقات التموينية، لافته إلي أن جميع مصانع الزيوت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية من أجل تغطية متطلبات السوق.

وتجدر الإشارة إلي أن وزارة التموين قد أعلنت في وقت سابق، أن سعر السكر علي البطاقات التموينية خلال الشهر الحالي هو سبعة جنيهات، موضحة أنه تم دفع كميات كبيرة من السكر لتلبية احتياجات المواطنين في جميع المحافظات.

شبكةعيونالإخبارية

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