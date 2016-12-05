تجديد حبس أمين شرطة لاتهامه بطلب وتلقى رشوة بالمعصرة

كتبت أمانى الأخرس

قرر قاضى معارضات محكمة جنح حلوان، تجديد حبس أمين شرطة بقسم المعصرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطلب وتلقي رشوة ألفي جنيه من سمسار لعدم تنفيذ حكم حبسه.

كشفت التحقيقات التي أجراها عبدالله بدر مدير نيابة حلوان، أن أمين شرطة بقسم المعصرة زعم أنه يعمل بوحدة تنفيذ الأحكام على خلاف حقيقة عمله كسائق تابع للقسم، وأوهم سمسار عقارات بسلطته ونفوذه في عدم تنفيذ حكم حبس ضده في قضية نفقة مقامة من زوجته، وقام بمساومته وطلب منه 5 آلاف جنيه مقابل عدم التنفيذ، واتفق نجل السمسار مع الأمين على أن يعطيه 2000 فقط وإن هذه العملية لا تستحق أكثر من ذلك فوافق المتهم على المبلغ، إلا أن ابنه أبلغ الشرطة عن واقعة ابتزاز والده، وأثناء عملية دفع المبلغ المالي بأحد المقاهي بمنطقة حدائق حلوان، تمكنت المباحث من إلقاء القبض عليه متلبسا بتقاضي الرشوة.

أكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة أنكر المتهم في أقواله جميع التهم المنسوبة إليه، وأكد أنه كان يحاول أن يخدم السمسار، وأن المبلغ الذي ضبط بحوزته كان سيقوم بتوريده لقسم الشرطة