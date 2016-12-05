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القبض على أمينى شرطة أطلقا النار عشوائياً على مواطن بالقليوبية

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القبض على أمينى شرطة أطلقا النار عشوائياً على مواطن بالقليوبية القبض على أمينى شرطة أطلقا النار عشوائياً على مواطن بالقليوبية

>القليوبية. - خالد حجازى

 

ضبطت قوات أمن القليوبية أمينى شرطة، لاتهامهما باطلاق النيران على مواطن بشكل  عشوائي، وإحداث زعر بين المواطنين فى منطقة أم بيومى التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، فيما أصدرت النيابة قراراً باخلاء سبيلهما بكفاله ماليه وقدرها 1000ج لكل منهما. 

 

 

وتلقى اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، إخطاراً من المقدم محمد شوقى رئيس مباحث مركز قليوب بالواقعة. 

 

ودلت تحريات المباحث إلى أن شرطة النجده تلقت بلاغاً هاتفياً من المواطنين حماده عثمان بتعرضه لواقعة تعدى من اميني شرطه " حسين م.ع ، و احمد م.ع"ه، بقيامهما بالتعدى عليه واطلاق اعيره نار يه عليه باسلحتهم الميرى .

 

وتمكن المجنى عليه بمساعده أهالى منطقه أم بيومى مركز شرطه قليوب بالامساك بهما وحجزهما داخل ورشه خراطه واغلاق الباب عليهما .

 

وعلى الفور انتقل  المقدم محمد شوقى رئيس مباحث مركز قليوب وتم القبض عليهما واصطحبهما الى مركز شرطه قليوب بعد ان قام بتحريز الاسلحه الناريه والطلقات الفارغه وتحرر المحضر رقم 22803بتاريخ 26/11/2016، جنح مركز قليوب، وتولت النيابة التحقيق اصدرت قراراها باخلاء سبيلهما بكفاله ماليه وقدرها 1000ج لكل منهما.

 

 


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