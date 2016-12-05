القبض على أمينى شرطة أطلقا النار عشوائياً على مواطن بالقليوبية

القليوبية. - خالد حجازى

ضبطت قوات أمن القليوبية أمينى شرطة، لاتهامهما باطلاق النيران على مواطن بشكل عشوائي، وإحداث زعر بين المواطنين فى منطقة أم بيومى التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، فيما أصدرت النيابة قراراً باخلاء سبيلهما بكفاله ماليه وقدرها 1000ج لكل منهما.

وتلقى اللواء الدكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، إخطاراً من المقدم محمد شوقى رئيس مباحث مركز قليوب بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى أن شرطة النجده تلقت بلاغاً هاتفياً من المواطنين حماده عثمان بتعرضه لواقعة تعدى من اميني شرطه " حسين م.ع ، و احمد م.ع"ه، بقيامهما بالتعدى عليه واطلاق اعيره نار يه عليه باسلحتهم الميرى .