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العاهل السعودى يزور قطر ضمن جولة خليجية عشية قمة مجلس التعاون

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العاهل السعودى يزور قطر ضمن جولة خليجية عشية قمة مجلس التعاون العاهل السعودى يزور قطر ضمن جولة خليجية عشية قمة مجلس التعاون

>أ ف ب

بدأ العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز الاثنين زيارة الى قطر فى اطار جولة خليجية هى الاولى له منذ توليه الحكم فى يونيو 2015، وذلك عشية قمة لدول مجلس التعاون الخليجى تستضيفها البحرين.

 

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى استقبل العاهل السعودى لدى وصوله والوفد المرافق له إلى مطار حمد الدولى فى الدوحة، على أن تستمر الزيارة ليومين.

 

ومن المقرر أن يتوجه العاهل السعودى الثلاثاء إلى المنامة للمشاركة فى الدورة السابعة والثلاثين لقمة دول مجلس التعاون الخليجى والتى تحضرها أيضا رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

 

وتشمل جولة الملك السعودى الكويت والبحرين إلى جانب قطر ودولة الامارات العربية المتحدة التى زارها خلال اليومين الماضيين.

 

وتاتى هذه الجولة الخليجية وقت تترقب دول الخليج التغيرات المحتملة فى المقاربة الأمريكية لملفات المنطقة بعد فوز المرشح الجمهورى دونالد بالرئاسة.


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مصر 365

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