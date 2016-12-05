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ننشر صور تشطيبات المرحلة الأولى للإسكان المتوسط "دار مصر"

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ننشر صور تشطيبات المرحلة الأولى للإسكان المتوسط "دار مصر" ننشر صور تشطيبات المرحلة الأولى للإسكان المتوسط "دار مصر"

>كتب أحمد حسن

حصل "اليوم السابع" على صور جديدة لتشطيبات وحدات المرحلة الأولى لإسكان دار "الإسكان المتوسط" وذلك فى أكثر من مدينة جديدة.

 

وأكدت مصادر بوزارة الإسكان، أنه من المقرر أن يتم البدء فى تسليم عدد من الوحدات السكنية للحاجزين اعتبارا من بداية العام المقبل.

 

فيما أكد المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان، أنه سيتم طرح المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان المتوسط اعتبارا من يناير المقبل، لافتا إلى أن سبب تأخير طرح المرحلة الثالثة هو ارتفاع الأسعار وعدم استقرار الدولار بعد تحرير سعر الصرف.

 

جدير بالذكر أن المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، أكد أن الخميس المقبل، هو أول أيام إجراء القرعة العلنية اليدوية للمرحلة التكميلية، لحجز الوحدات السكنية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، التى تم طرحها بالمدن الجديدة خلال الفترة من 16/10/2016 وحتى 30/10/2016، موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة حتى يوم الأحد الموافق 18/12/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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