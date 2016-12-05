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مرتضى منصور: قد أرحل عن رئاسة الزمالك.. وقرار الانسحاب بإجماع مجلس الإدارة

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مرتضى منصور: قد أرحل عن رئاسة الزمالك.. وقرار الانسحاب بإجماع مجلس الإدارة مرتضى منصور: قد أرحل عن رئاسة الزمالك.. وقرار الانسحاب بإجماع مجلس الإدارة

>/أ ش أ/

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أنه قد يرحل عن رئاسة النادى فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه حقق كل أحلامه مع النادى الأبيض.

 

وأضاف منصور - فى تصريحاته للموقع الرسمى لنادى الزمالك اليوم الاثنين، "لن أترك حق نادى الزمالك، فى ظل ما يحدث من عبث بمسابقة الدورى المصرى الممتاز"، موضحا "الزمالك لن يستكمل بطولة الدورى، وما حدث من الحكم إبراهيم نور الدين فى مباراة الأهلى ومصر المقاصة فساد واضح".

 

وأشار رئيس الزمالك إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية برئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم هانى أبو ريدة، من أجل الاعتراض على ما حدث فى لقاء الأهلى والمقاصة، مشددا على أن قرار عدم استكمال الزمالك للمسابقة جاء بإجماع مجلس إدارة النادى، مؤكدا أنه لن يقبل بضغوط من أحد وقد يرحل عن رئاسة النادى.

 

واختتم منصور تصريحاته، قائلا "حققت كل أحلامى فى الزمالك باستعادة لقب الدورى والكأس والفوز على الأهلى وتحويل النادى لمنشأة عالمية".


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